أرخص سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعد الزيادة الجديدة

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال فبراير الجاري، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه.

بذلك يصل سعر الفئة الرابعة عالية التجهيزات إلى مليون و870 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 من مليون و675 ألف جنيه، وهو ارخص سعر لهذه النسخة بالسوق المصري.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 في مصر بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية لهذه النسخة الرياضية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 الفنية

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و740 ألف جنيه بدلاً من مليون و490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و870 ألف جنيه بدلاً من مليون و620 ألف جنيه.