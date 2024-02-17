ميتسوبيشي إكسباندر 2024 "العائلية" بأسعار جديدة .. اعرف بكام

ارتفعت أسعار السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 المطروحة في السوق المصري، وشملت هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية رسمية جديدة قدرها 220 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث الأسعار الرسمية للنسخة العائلية ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

تضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 وسائد هوائية للحماية، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، شاشة ملونة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، ريموت تحكم، انذار، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، فرامل ABS وEBD.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

وتعمل السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 104 حصانا وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 العائلية بعد زيادات فبراير الجديدة

الفئة الأولى ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه بدلاً من مليون و220 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و280 ألف جنيه.