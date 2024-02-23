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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

جيلي GX3 PRO
جيلي GX3 PRO

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO، والتي تعد أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، للبيع على الإنترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بسعر أقل من سعرها الرسمي بحوالي 99 ألف جنيه.

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ارتفعت الاسعار الرسمية للنسخة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بقيمة قدرها 135 ألف جنيه خلال الايام الماضية، ليصل سعرها الرسمي إلى 999.900 جنيه بدلاً من 864.900 ألف جنيه، شملت هذه الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة.

 جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 أرخص من سعرها الرسمي

 

بينما تباع السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، وظهرت السيارة للبيع على الانترنت تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 5000 كيلومتر.

 جيلي GX3 PRO

مواصفات السيارة جيلي GX3 PRO

 

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الذكية، مرايا جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، مثبت سرعة.

 جيلي GX3 PRO

وتضم السيارة جيلي  GX3 PROقفلا مركزيا للابواب، ريموت تحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، سبويرل خلفي، جنط رياضي، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، ونظام صوتي ترفيهي.

 جيلي GX3 PRO

وتستمد السيارة جيلي GX3 PRO قوتها من محرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT مكون من 7 نقلات.

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