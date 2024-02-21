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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ سيارات جيلي 2024 بالسوق المصري

أسعار جديدة لـ سيارات
أسعار جديدة لـ سيارات جيلي 2024 بالسوق المصري

أسعار السيارات الجديدة ترتفع بشكل مستمر نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم تواجد الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين، ومن ضمن الازمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

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- جيلي جى اكس ٣ برو  موديل 2024 :

جيلي جى اكس ٣ برو  موديل 2024

تحصل سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار جيلي جى اكس ٣ برو  الجديدة بالسوق المصري :

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 999 ألف جنيه، بدلا من 864 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

- جيلي اوكافانجو العائلية الجديدة :

عزم دوران جيلي اوكافانجو يصل الي 300 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعه 60 لتر .

أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري :

تتوافر سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 بفئة واحدة بسوق السيارات المصري يصل سعرها الي مليون و 879 ألف جنيه، بدلا من مليون  599 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 280 ألف جنيه .

- جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 :

تتسارع جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 174 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر .

جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 

- أسعار جيلي كول راي الشكل الجديد موديل 2024 بالسوق المصري :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدلا من مليون و 249 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية تتوافر بسعر مليون و 434 ألف جنيه، بدلا من مليون و 329 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تعرض للبيع بسعر مليون و 584 ألف جنيه، بدلا من مليون و 479 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .

الفئة الرابعة يصل سعرها الجديد الي مليون و 659 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 519 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 140 ألف جنيه .

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