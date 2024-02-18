الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

تشهد جميع إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 زيادات سعرية مستمرة ، وذلك يعود الي الأحداث المستمرة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان ابرزها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي ارتفعت جميع السيارات الجديدة سعريا وكان من ضمنهم سيارات شركة ميتسوبيشي .

- ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 :

تحصل ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 76 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 100 كم/ساعة .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

- سعر ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الجديد بعد الزيادة :

تتوافر ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 930 ألف جنيه، بدلا من 755 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 175 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

عزم دوران ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وزودت بمحرك سعه 1200 سي سي .

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الجديد بعد زيادات فبراير

- سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الجديد بعد زيادات فبراير :

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 915 ألف جنيه، بدلا من 740 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 175 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 :

تتسارع ميتسوبيشي اكسباندر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

- أسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بعد زيادات الشهر الجاري :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 440 ألف جنيه، بدلا من ملين و 220 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 220 ألف جنيه

الفئة الثانية تتوافر بسعر مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 280 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 220 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اكليبس كروس الـ SUV :

قوة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تصل الي 150 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعد الزيادات

- أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 675 ألف جنيه، بدلا من مليون و 425 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه، بدلا من مليون و 490 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من مليون و 550 ألف جنيه، بزيادة 250 الف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 870 ألف جنيه، بدلا من مليون و 620 ألف جنيه، بزيادة 250 ألف جنيه .