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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة مينى كوبر 2024 تتوافر بمصر بهذا السعر

محرك مينى كوبر الهاتشباك
محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر به مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بـ 4 أبواب ، وظهرة كوبر بعد ارتفاع أسعار السيارات موديل 2024 .

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

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- أبعاد مينى كوبر موديل 2024 :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

تتوافر مينى كوبر موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3876 مم، وعرض 1727 مم، وارتفاع 1414 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2495 مم .

- محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

عزم دوران مينى كوبر موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر، وبها قوة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصلا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها قوة تصل الي 136 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 بالسوق المصري :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك يصل سعرها الجديد الي مليون و 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك تتوافر بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

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