سيارة مينى كوبر 2024 تتوافر بمصر بهذا السعر

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر به مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بـ 4 أبواب ، وظهرة كوبر بعد ارتفاع أسعار السيارات موديل 2024 .

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

- أبعاد مينى كوبر موديل 2024 :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

تتوافر مينى كوبر موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3876 مم، وعرض 1727 مم، وارتفاع 1414 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2495 مم .

- محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

عزم دوران مينى كوبر موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر، وبها قوة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصلا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها قوة تصل الي 136 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار مينى كوبر موديل 2024 بالسوق المصري :

محرك مينى كوبر الهاتشباك الجديدة

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك يصل سعرها الجديد الي مليون و 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2024 الهاتشباك تتوافر بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .