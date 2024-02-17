5 سيارات مُستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه | اعرف المواصفات

تضم السوق المصرية عددًا كبيرًا من السيارات المُستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصرية مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .

ونقدّم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مُستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه:

سكودا أوكتافيا A4

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

جاءت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 250 ألف جنيه.

دايو نوبيرا

دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

أ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه.

جيلي امجراند 7

جيلي امجراند 7 موديل 2015

زوّدت السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 أحصنة، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 165 كيلومترا/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2015 بـ 200 الف جنيه.

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 نحو 180 كيلومترًا في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 210 آلاف جنيه.