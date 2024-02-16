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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

بيجو 3008 موديل 2024
بيجو 3008 موديل 2024

تعتبر السيارة بيجو 3008 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في مصر، وتعتبر الشقيقة الصغرى لسيارة بيجو 5008، وتتوفر السوق المصري بأربعة فئات.

بيجو 3008 موديل 2024

مواصفات بيجو 3008 موديل 2024

زمن التسارع : تصل السيارة بيجو 3008 موديل 2024 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 في مدة قدرها 8.9 ثانية.

المحرك: تعتمد السيارة على محرك "4 سلندر" سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ 240 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 165 حصانا.

ناقل الحركة: تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

نوع الجر: أمامي.

استهلاك الوقود : يصل استهلاك بيجو 3008 موديل 2024 من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى: تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كيلومتر في الساعة.

 

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

قاعدة عجلات : 2675 مم.

الطول الكلي : 4447 مم.

العرض الكلي : 1841 مم.

الارتفاع الكلي : 1615 مم.

الارتفاع عن الأرض 187 مم.

مساحة التخزين 520 لتر.

بيجو 3008 موديل 2024

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2024

بيجو 3008 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة بلغت 2,409,990 جنيه.        

بيجو 3008 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة بلغت 2,549,990 جنيه.        

بيجو 3008 موديل 2024 الفئة الثالثة GT بقيمة بلغت 2,719,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2024 الفئة الرابعة A/T / GT RED INTERIOR بقيمة بلغت 2,729,990 جنيه.

بيجو بيجو 3008 بيجو 3008 موديل 2024 الكروس اوفر مصر

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