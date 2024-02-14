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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جبارة.. أفضل 5 سيارات خارقة في العالم

صدى البلد

يشهد عالم السيارات الخارقة، متغيرات جديدة بشكل مستمر، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية على إنتاج أسرع وأحدث السيارات في العالم.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أقوى السيارات الخارقة في العالم.

اسبارك اويل

اسبارك اويل

جاءت السيارة اسبارك اويل بأربعة محركات كهربائية تنتج معاً قوة إجمالية مجموعها 1985 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 2000 نيوتن/متر، وبطارية 64kWh، وتزن سيارة البومة الخارقة 1900 كيلوجرام ، ولها سرعة قصوى نظرية تبلغ 348 كيلومترا في الساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 1.6 ثانية فقط، بفضل امتلاكها قدرات ميكانيكية قوية، وسيتم صنع 50 فقط. 

يبلغ سعر سيارة اسبارك اويل 2 مليون و 800 ألف دولار.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة بينينفارينا باتيستا الخارقة على محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

فيراري لافراري

فيراري لافراري

تعتبر فيراري لافراري هجينة خارقة من الشركة الإيطالية، وظهرت لأول مرة في عام 2013 واقتصر إنتاجها على ما يزيد قليلاً عن 700 سيارة على مستوى العالم، وجاءت مدعومة بمحرك V12 سعة 6.3 لتر مع نظام KERS الهجين من سيارات الفورمولا وان Ferrari F1 ، ينتج المحرك قوة 950 حصانًا، ويمكن أن تصل إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 2.5 ثانية بقليل.

يبلغ سعر سيارة فيراري لافراري 2 مليون دولار.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

تصنف سيارة مرسيدس AMG Project one بأنها الأقوى في أسطول الشركة الألمانية، وحصلت على محرك هجين بسعة 1.6 لتر و 6 سلندر مع أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل الى 1063 حصانا، منها 574 حصانا من محرك الاحتراق الداخلي، والباقي من المحركات الكهربائية، ويقترن المحرك بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، بسرعة قصوى 352 كيلومترا في الساعة.

يصل سعر السيارة مرسيدس AMG Project one إلى 2.7 مليون دولار.

لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

تأتي سيارة لامبورجيني سيان بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصانا و عزم دوران يصل الى 758 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلو مترا/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 من 3.5 مليون دولار.

بينينفارينا باتيستا فيراري لافراري AMG Project One لامبورجيني سيان بارك اويل

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