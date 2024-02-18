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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة.. متى وكيف؟

الموعد المناسب لـ
الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

تنظيف محرك السيارة من الخارج مهم للحفاظ على المحرك، بالإضافة الي تنظيف محرك السيارة يساعد علي تجنب حدوث أعطال ومشاكل تؤثر على أداء السيارة.

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

محرك السيارة يتعرض للعوامل الخارجية مثل الغبار والشوائب والزيوت والشحوم، وإذا لم يتم تنظيفه بشكل دوري فإنه قد يتعرض للتلف والتآكل، وغسيل المحرك بطريقة غير صحيحة يؤدي الي حدوث أضرار به .

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مكونات محركات السيارات الحديثة تكون محمية من الصدأ والتآكل، ومحكمة ضد تسرب الاتساخات، حتى أن بعض الشركات تحظر غسل المحرك.

- الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة :

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

1- ظهور تسريب زيت :

اذا تم ملاحظة ظهور تسرب بزيت المحرك فـ بالتالي يجب غسلة لمعرفة مكان التسرب بدقة ، واذا ظهر بغرفة المحرك أي اتساخات مكان تواجد القوارض يجب غسلها حتي لا تصدر رائحة كريهة .

قبل عرض سياراتك للبيع في حالة تغيرها يبج غسل محرك السيارة لأنه يعطي شعور جيد للمشتري ، حيث انه يدل علي نظافة السيارة .

2- غسل المحرك بشكل صحيح :

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

عند غسل محرك السيارة يجب الذهاب بها الي فني متخصص في ذلك، لأنه اذا قام مالك السيارة بغسل المحرك بالمنزل يمكن ان يحدث به أعطال كبيرة .

3- الحفاظ علي المكونات الالكترونية :

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

مع البدء في غسل محرك السيارة يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات  .

4- اختيار المنظفات بدقة :

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

عند اختيار المنظف يجب الحذر وشراء منتجات ذات موثوقية ، وذلك لان بعض المنتجات تقوم بإحداث إضرار بطبقة الحماية من التآكل في كتلة المحرك.

5- استخدام الثلج الجاف للتنظيف :

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة

هناك الكثيرين من أصحاب السيارات يقوم بغسل المحرك بـ ثاني أكسيد الكربون المتجمد " الثلج الجاف للتنظيف  " ، والذي يتسبب في إزالة الشوائب دون خطر التضرر بالرطوبة.

 

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