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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس الجديد.. صور

محرك كيا سيراتو موديل
محرك كيا سيراتو موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع داخل سوق السيارات المصري ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها بالسوق المصري سيارات الصانع الكوري ومن ضمنهم سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024، وتنتمي جراند سيراتو لفئة السيارات السيدان ، تعود الزيادات الي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

محرك كيا سيراتو موديل 2024

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- محرك كيا سيراتو موديل 2024 :

محرك كيا سيراتو موديل 2024

عزم دوران سيارة كيا سيراتو موديل 2024 يصل الي 155 نيوتن/متر، وبها خزان وقود يصل سعه الي 50 لتر ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 130 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 11.6 ثانية .

- أبعاد كيا سيراتو الجديدة :

محرك سيارة كيا سيراتو موديل 2024

تتوافر كيا سيراتو بالسوق المصري بطول 4640 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- وسائل الأمان بـ كيا سيراتو :

محرك كيا سيراتو موديل 2024

تحتوي سيارة كيا سيراتو موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة منها، وسائد هوائية ، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفية وأمامية للركن .

- أسعار كيا سيراتو 2024 الجديدة بعد الزيادات الجديدة :

محرك سيارة كيا سيراتو موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تتوافر بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه، بدلا من مليون و 219 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 230 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 549 ألف جنيه، بدلا من مليون و 279 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 270 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيراتو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 649 ألف جنيه، بدلا من مليون و 339 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 310 ألف جنيه .
 

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