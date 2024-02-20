5 سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه | صور

سوق المستعمل المصري ينتشر به عدد كبير من طرازات السيارات المتاحة للبيع، وتوافرت تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها .

- بي إم دبليو 523 موديل 1998 :

تحصل بي إم دبليو 523 موديل 1998 علي قوتها من محرك سعه 2800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

بي إم دبليو 523 موديل 1998

سعر سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 بسوق السيارات المصري يصل إلي 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- تويوتا كامري موديل 1998 :

تحتوي تويوتا كامري موديل 1998 علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2800 سي سي ، وتباع باللون الأبيض، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا كامري موديل 1998

يبلغ سعر تويوتا كامري موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- فيات بونتو موديل 2011 :

تمكنت فيات بونتو موديل 2011 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأحمر، وبها ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فيات بونتو موديل 2011

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2011 بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- فولكس فاجن بولو موديل 1999 :

تستمد فولكس فاجن بولو موديل 1999 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت بولو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تتواجد فولكس فاجن بولو موديل 1999 بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- رينو كليو موديل 2003 :

تعرض رينو كليو موديل 2003 للبيع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت كليو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو كليو موديل 2003

تأتي سيارة رينو كليو موديل 2003 بسوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وقوة محركها .