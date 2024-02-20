جيتور اكس 90 بلس 2024 تباع بهذه الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، ومن ضمن السيارات التي تقدم بالسوق المصري جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 ، والتي تتوافر ضمن مجموعة من الطرازات يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي اكس 90 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- أبعاد جيتور اكس 90 بلس :
تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .
- محرك جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :
عزم دوران سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل قوة السيارة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 57 لتر ، وبها قوة 197 حصان .
- أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :
تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 844 ألف جنيه .