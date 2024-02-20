جيتور اكس 90 بلس 2024 تباع بهذه الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، ومن ضمن السيارات التي تقدم بالسوق المصري جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 ، والتي تتوافر ضمن مجموعة من الطرازات يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي اكس 90 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

- أبعاد جيتور اكس 90 بلس :

أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 :

أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

عزم دوران سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل قوة السيارة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 57 لتر ، وبها قوة 197 حصان .

- أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

أسعار جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 844 ألف جنيه .