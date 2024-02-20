هوندا أكورد أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، والتي توافره بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجيدة بشكل غير مبسوق .

وترجع تلك الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الالكترونية .

سعر هوندا أكورد موديل 1991 السيدان بالسوق المصري

- محرك هوندا أكورد الأوتوماتيك :

سعر هوندا أكورد موديل 1991 السيدان بالسوق المصري

تحصل هوندا أكورد موديل 1991 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، تمكنت أكورد من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات هوندا أكورد موديل 1991 :

سعر هوندا أكورد موديل 1991 السيدان بالسوق المصري

تمتلك هوندا أكورد السيدان العديد من المميزات الحديثة منها، مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب خارجية أيضا بنفس لون السيارة ، بها 4 جنوط للكاوتش ، وتم تثبيت 4 جرائد باللون الأسود بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وبها شبكة امامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هوندا ، وبها اضاءة امامية ، واضاءة خلفية .

- سعر هوندا أكورد موديل 1991 السيدان بالسوق المصري :

سعر هوندا أكورد موديل 1991 السيدان بالسوق المصري

تتوافر سيارة هوندا أكورد موديل 1991 للبيع بسوق المستعمل المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .