سيارات جديدة موديل 2024 في السوق المصري بمواصفات حديثة |اعرف الأسعار

سوق السيارات المصري يتوافر فيه عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة، موديل 2024، وتتواجد تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نظرا للأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي اثرت علي عدم توافر السيارات بمختلف فئاتها لدي الوكلاء الموزعين .

ونعرض عددا من السيارات موديل 2024 المتوافرة بالسوق المصري

- جاك J7 موديل 2024 :

تحصل جاك J7 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

جاك J7 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك J7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 369 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

عزم دوران ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة تصل الي 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

ام جى 5 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 يصل سعرها الي مليون جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

- ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 :

قوة سيارة ساوايست DX8S COUPE تصل الي 156 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها خزان وقود سعه 57 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وعزم دورانها يصل الي 230 نيوتن/متر .

ساوايست DX8S COUPE موديل 2024

ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 تتوافر بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة يصل سعرها الي 989 ألف جنيه .

- جاك JS4 موديل 2024 :

سرعة جاك JS4 موديل 2024 القصوى تصل الي 170 كم/ساعة، وبها قوة 147 حصان، ومحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، ويصل عزم دورانها الي 210 نيوتن/متر.

جاك JS4 موديل 2024

تتواجد سيارة جاك JS4 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 279 ألف جنيه .

- جيلي كول راي موديل 2024 :

تتسارع سيارة جيلي كول راي من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وبها قوة 175 حصان .

جيلي كول راي موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 166 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تتواجد بسعر مليون و 188 ألف جنيه .