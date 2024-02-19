سيارة مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين | فيديو

انتشر فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر انقسام سيارة مازيراتي MC20 Cielo الي نصفين، وذلك بسبب تعرضها لحادث اصطدام بشجرة علي الطريق السريع 45 في هيوستن .

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين

وبعدما تعرضت السيارة للحادث فارق قائدها الحياة وكان عمرة 42 عام ، وأكد الشهود ان السيارة كانت مسافرة جنوبًا وكانت تسير بسرعة عالية في شمال هيوستن.

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين

ولكن فقد السائق السيطرة على السيارة بسرعة تقترب من 160 كم /ساعة لأسباب غير معروفة، أثناء تواجده في حارة مركبات النقل الثقيل، وبعدها انزلقت السيارة عبر خمسة حارات من الطريق السريع قبل أن تدخل منطقة عشبية متوسطة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات.

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين

واصطدمت مازيراتي MC20 Cielo في النهاية بشجرة وتم قسمها الي نصفين بالإضافة الي وفاة قائدها، من قوة التصادم تناثرت أجزاء السيارة واصطدمت بالسيارات الأخرى التي كانت بجانب السيارة .