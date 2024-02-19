عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين | فيديو

مازيراتي MC20 Cielo
مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين

انتشر فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر انقسام سيارة مازيراتي MC20 Cielo الي نصفين، وذلك بسبب تعرضها لحادث اصطدام بشجرة علي الطريق السريع 45 في هيوستن  .

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين 

وبعدما تعرضت السيارة للحادث فارق قائدها الحياة وكان عمرة 42 عام ، وأكد الشهود ان السيارة كانت مسافرة جنوبًا وكانت تسير بسرعة عالية في شمال هيوستن.

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين 

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

5 سيارات مُستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه | اعرف المواصفات

ولكن فقد السائق السيطرة على السيارة بسرعة تقترب من 160 كم /ساعة لأسباب غير معروفة، أثناء تواجده في حارة مركبات النقل الثقيل، وبعدها انزلقت السيارة عبر خمسة حارات من الطريق السريع قبل أن تدخل منطقة عشبية متوسطة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات.

مازيراتي MC20 Cielo تقسم نصفين 

واصطدمت مازيراتي MC20 Cielo في النهاية بشجرة وتم قسمها الي نصفين بالإضافة الي وفاة قائدها، من قوة التصادم تناثرت أجزاء السيارة واصطدمت بالسيارات الأخرى التي كانت  بجانب السيارة .

وسائل التواصل الإجتماعي مازيراتي MC20 Cielo MC20 cielo مازيراتي هيوستن شمال هيوستن خمسة حارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

موضوعات متعلقة

فرصة للشباب .. مازدا كوبيه بـ 50 ألف جنيه | صور

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

رغم الزيادات .. سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصرية .. تعرف عليها

سعر كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس الجديد.. صور

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة.. متى وكيف؟

سيارة مينى كوبر 2024 تتوافر بمصر بهذا السعر

ترشيحاتنا

السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

القباج: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا

معلومات تهم كل سيدة| صحيفة أمريكية ترصد ظاهرة ضعف عضلات 45% من النساء.. ماذا يحدث؟

يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى في المحاكم

مدبولي: توافق بشأن تكوين كيان مؤسسي واحد مسئول عن إحياء القاهرة التراثية

التفاصيل الكاملة لـ مق.تل مسئول عسكري يمني داخل شقة في بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ