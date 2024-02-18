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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم الزيادات .. سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

رغم الزيادات ...سيارات
رغم الزيادات ...سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، التي يرغب المواطنين في شراءها وجاء ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات .

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سيارات سيتروين 2024 تباع بأسعار جديدة

- بيجو 301 موديل 2024 :

قوة سيارة بيجو 301 موديل 2024 تصل الي 115 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيجو 301 موديل 2024 القصوى الي 188 كم/ساعة .

بيجو 301 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 899 ألف جنيه، وتصل الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 949 ألف جنيه بدون زيادات .

- ام جى 5 موديل 2024 :

عزم دوران ام جى 5 يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 12.5 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 ك/ساعة .

ام جى 5 موديل 2024

تباع سيارة ام جى 5 موديل 2024 الفئة الأولي بسعر مليون جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 100 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

تتسارع سيتروين سي اليزيه السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 150 نيوتن /متر، وبها قوة 115 حصان .

سيتروين سي اليزيه موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 889 ألف جنيه، ويرتفع لتباع الفئة الثانية بسعر 959 ألف جنيه .

- رينو تالیانت موديل 2024 :

تحصل سيارة رينو تالیانت موديل 2024  علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

رينو تالیانت موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة رينو تالیانت موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 925 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

تمتلك نيسان صني  محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 41 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعة نيسان صني موديل 2024 القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان صني موديل 2024 

يتراوح سعر سيارة نيسان صني موديل 2024 الرسمي من 695 ألف جنيه، ويصل الي 761 ألف جنيه .

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