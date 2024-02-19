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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة للشباب .. مازدا كوبيه بـ 50 ألف جنيه | صور

محرك مازدا 929 rx4
محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من الإصدارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبق ، وذلك يعود إلي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي اثرت علي عدم تواجد الطرازات لدي الوكلاء والموزعين .

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

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- محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

تحصل مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي مازدا 929 rx4 لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مازدا 929 rx4 الكوبيه :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

زودت سيارة مازدا 929 rx4 الكوبيه بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة مازدا ، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وتمتلك صداد أمامي وخلفي من النيكل كروم ، وبها اضاءة امامية، واضاءة خلفية، ومرايات جانبية من النيكل كروم ، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم .

- سعر مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

تباع مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 داخل سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

سوق السيارات المصرى باقة متنوعة من الإصدارات الإصدارات المستعملة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة قطاع صناعة السيارات العالمي مازدا 929 rx4 الكوبيه 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

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