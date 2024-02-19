فرصة للشباب .. مازدا كوبيه بـ 50 ألف جنيه | صور

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من الإصدارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبق ، وذلك يعود إلي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، والتي اثرت علي عدم تواجد الطرازات لدي الوكلاء والموزعين .

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

- محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

تحصل مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي مازدا 929 rx4 لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مازدا 929 rx4 الكوبيه :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

زودت سيارة مازدا 929 rx4 الكوبيه بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة مازدا ، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها 4 جنوط للكاوتش ، وتمتلك صداد أمامي وخلفي من النيكل كروم ، وبها اضاءة امامية، واضاءة خلفية، ومرايات جانبية من النيكل كروم ، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم .

- سعر مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 :

محرك مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977

تباع مازدا 929 rx4 الكوبيه موديل 1977 داخل سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .