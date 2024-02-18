الطلاء الخارجي يعمل علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، بالإضافة الي ان للطلاء دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند إعادة بيعها مرة اخري .
كما ان دهان السيارة جزء هام من مظهر السيارة ويجب حمايته ، ويحتاج الدهان إلى العناية الدائمة والصيانة المنتظمة للحفاظ على مظهره وحمايته من التآكل والعوامل الجوية الضارة.
- إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي :
1- تنظيف السيارة باستمرار :
للحفاظ علي دهان السيارة يجب تنظيفه باستمرار بمواد غسيل مخصصة ، ويتم استخدام قطع من القماش الناعم ، ويجب ان يمتنع غسل السيارات تحت أشعه الشمس المباشرة .
2- استخدام طلاء حماية :
من المواد المستخدمة أيضا في الحفاظ علي دهان السيارات الخارجي " طلاء الحماية " ويتم وضعة فوق طبقة الطلاء الأساسية لتقليل تأثير العوامل الجوية والخدوش على الدهان.
3- تجنب الأوساخ الضارة :
يجب الابتعاد تماما عن سقوط بقايا الأشجار والطين والمواد الكيميائية الضارة علي الطلاء الخارجي التي قد تؤثر سلبًا على دهان السيارة.
4- الصيانة المنتظمة :
من الضروري ان يتم تلميع السيارة بانتظام للحفاظ على بريق الدهان ولتقليل الخدوش السطحية .
5- أستخدام غطاء للسيارة :
عند ركن السيارة يجب ان يتم استخدام غطاء خارجي لها للحفاظ علي دهان السيارة الخارجي .