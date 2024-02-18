الطلاء الخارجي يعمل علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، بالإضافة الي ان للطلاء دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند إعادة بيعها مرة اخري .

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

كما ان دهان السيارة جزء هام من مظهر السيارة ويجب حمايته ، ويحتاج الدهان إلى العناية الدائمة والصيانة المنتظمة للحفاظ على مظهره وحمايته من التآكل والعوامل الجوية الضارة.

- إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

1- تنظيف السيارة باستمرار :

للحفاظ علي دهان السيارة يجب تنظيفه باستمرار بمواد غسيل مخصصة ، ويتم استخدام قطع من القماش الناعم ، ويجب ان يمتنع غسل السيارات تحت أشعه الشمس المباشرة .

2- استخدام طلاء حماية :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

من المواد المستخدمة أيضا في الحفاظ علي دهان السيارات الخارجي " طلاء الحماية " ويتم وضعة فوق طبقة الطلاء الأساسية لتقليل تأثير العوامل الجوية والخدوش على الدهان.

3- تجنب الأوساخ الضارة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

يجب الابتعاد تماما عن سقوط بقايا الأشجار والطين والمواد الكيميائية الضارة علي الطلاء الخارجي التي قد تؤثر سلبًا على دهان السيارة.

4- الصيانة المنتظمة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

من الضروري ان يتم تلميع السيارة بانتظام للحفاظ على بريق الدهان ولتقليل الخدوش السطحية .

5- أستخدام غطاء للسيارة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

عند ركن السيارة يجب ان يتم استخدام غطاء خارجي لها للحفاظ علي دهان السيارة الخارجي .