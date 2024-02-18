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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

إرشادات للحفاظ على
إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

الطلاء الخارجي يعمل علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، بالإضافة الي ان للطلاء دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند إعادة بيعها مرة اخري .

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

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كما ان دهان السيارة جزء هام من مظهر السيارة ويجب حمايته ، ويحتاج الدهان إلى العناية الدائمة والصيانة المنتظمة للحفاظ على مظهره وحمايته من التآكل والعوامل الجوية الضارة.

- إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

1- تنظيف السيارة باستمرار :

للحفاظ علي دهان السيارة يجب تنظيفه باستمرار بمواد غسيل مخصصة ، ويتم استخدام قطع من القماش الناعم ، ويجب ان يمتنع غسل السيارات تحت أشعه الشمس المباشرة .

2- استخدام طلاء حماية :  

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

من المواد المستخدمة أيضا في الحفاظ علي دهان السيارات الخارجي " طلاء الحماية " ويتم وضعة فوق طبقة الطلاء الأساسية لتقليل تأثير العوامل الجوية والخدوش على الدهان.

3- تجنب الأوساخ الضارة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

يجب الابتعاد تماما عن سقوط بقايا الأشجار والطين والمواد الكيميائية الضارة علي الطلاء الخارجي التي قد تؤثر سلبًا على دهان السيارة.

4- الصيانة المنتظمة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

من الضروري ان يتم تلميع السيارة بانتظام للحفاظ على بريق الدهان ولتقليل الخدوش السطحية .

5- أستخدام غطاء للسيارة :

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

عند ركن السيارة يجب ان يتم استخدام غطاء خارجي لها للحفاظ علي دهان السيارة الخارجي .

 

ألواح الهيكل المعدنية صدأ العناية الدائمة تنظيف السيارة استخدام طلاء حماية

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