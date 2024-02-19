مواصفات سوبارو فورستر الفيس ليفت بمصر

سوبارو فورستر أطلقت لأول مرة عام 1997 واعتمدت على منصة امبريزا وعلي تصميم الاستيشن واجن والذي استمر للجيل الثاني من السيارة .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

وجاء الجيل الثالث من فورستر الذى تحولت به السيارة لفئة السيارات الـSUV وهي الآن تظهر في جيلها الخامس في نسخ الفيس ليفت .

وبالتالي كشف وكيل سيارات سوبارو حالياً في مصر عن توافر سيارة سوبارو فورستر الفيس لفت الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعد غيابها عن السوق المصري لفترة، وتنتمي سوبارو فورستر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

وأنطلق في وقت سابق فتح باب الحجز علي سيارات سوبارو كروس تريك الجديدة كلياً التي تعرض محل سيارة سوبارو XV ، بالإضافة الي انه تم فتح باب الحجز على طرازات سوبارو فورستر موديل 2024.

- محرك سوبارو فورستر الفيس ليفت بمصر :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

تحصل سيارة سوبارو فورستر الفيس ليفت موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 10.3 ثانية، وتصل سرعة فورستر الفيس لفت القصوى الي 193 كم/ساعة ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

تباع سيارة سوبارو فورستر الفيس ليفت موديل 2024 بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بالسوق المصري للسيارات .

