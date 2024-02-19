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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سوبارو فورستر الفيس ليفت بمصر

سعر سوبارو فورستر
سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

سوبارو فورستر أطلقت لأول مرة عام 1997 واعتمدت على منصة امبريزا وعلي تصميم الاستيشن واجن والذي استمر للجيل الثاني من السيارة .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

وجاء الجيل الثالث من فورستر الذى تحولت به السيارة لفئة السيارات الـSUV وهي الآن تظهر في جيلها الخامس في نسخ الفيس ليفت .

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وبالتالي كشف وكيل سيارات سوبارو حالياً في مصر عن توافر سيارة سوبارو فورستر الفيس لفت الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعد غيابها عن السوق المصري لفترة، وتنتمي سوبارو فورستر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

وأنطلق في وقت سابق فتح باب الحجز علي سيارات سوبارو كروس تريك الجديدة كلياً التي تعرض محل سيارة سوبارو XV ، بالإضافة الي انه تم فتح باب الحجز على طرازات سوبارو فورستر موديل 2024.

- محرك سوبارو فورستر الفيس ليفت بمصر :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

تحصل سيارة سوبارو فورستر الفيس ليفت موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 10.3 ثانية، وتصل سرعة فورستر الفيس لفت القصوى الي 193 كم/ساعة ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 الفيس ليفت

تباع سيارة سوبارو فورستر الفيس ليفت  موديل 2024 بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بالسوق المصري للسيارات .
 

سوبارو فورستر عام 1997 إمبريزا الاستيشن السيارات الـSUV

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