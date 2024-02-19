شاهد| سكودا أوكتافيا 2025 بعد ظهورها رسمياً

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا أوكتافيا موديل 2025 ، وتم إصدارات أوكتافيا بفئتين من السيارات الأولي تنتمي لفئة السيارات السيدان، والثانية تنتمي لفئة السيارات الكومبي ، وتقدم أوكتافيا بالأسواق بطول 4.70 متر.

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025

- محرك سكودا أوكتافيا موديل 2025 :

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2025 علي قوتها من مجموعة برامج متنوعة للدفع سواء كانت بنزين أو ديزل ، بجانب نسخ الدفع الهجين ، وبالتالي يمكن للسيارة التشيكية الجديدة ان تنتج قوة تصل الي 85 كيلووات، أي ما يعادل 115 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي 195 كيلووات، أي ما يعادل 265 حصان.

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025

تقوم سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2025 بقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لـ بطارية سعه 19.7 كيلووات/ساعة .

- مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025 :

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025

تحتوي سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2025 علي الكثير من المميزات منها، مقدمة جديدة، وشبكة مبرد بتصميم جديد، وفتحات للتهوية، وبها مئزر أمامي، وتملك كسوة للرفارف، ومصابيح LED، وبها مصابيح ماتريكس من الجيل الثاني، وبها مصابيح خلفية بتقنية LED.

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2025

بالإضافة الي ان سكودا أوكتافيا موديل 2025 تحتوي أيضا علي شاشة مقاس10 بوصة، وشاشة مقاس 13 بوصة، وبها باقة من أنظمة القيادة المساعدة منها نظام مساعد الصف الذكي، ومساعد انتباه وتعب قائد السيارة.