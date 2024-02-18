مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصرية .. تعرف عليها

وكيل سيارات لوتس بالسوق المصرية سيقوم بطرح ثاني سيارات شركة لوتس بمصر غدًا الاثنين 19 فبراير الجاري، ويطلق عليها اسم لوتس إلتير وهي سيارة كهربائية جديدة، وتنتمي إلتير لفئة السيارات الـ SUV الرياضية مُتعددة الاستخدامات.

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصري

- محرك لوتس إلتير الـ SUV الجديدة :

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصري

تحصل سيارة لوتس إلتير الـ SUV علي قوتها من بطارية سعه 1 00 كيلووات/ساعة، وتمتلك محركين كهربائيين، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وينتج منها قوة 600 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 259 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولاً الي 100 كم/ساعة في 3 ثاني ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 600 كم/ساعة .

- مواصفات لوتس إلتير الـ SUV :

زودة سيارة لوتس إلتير الـ SUV بالعديد من المميزات منها، نظام امتصاص صدمات قابل للتكيف، ونظام لـ تغير ارتفاع الركوب النشط والتوجيه النشط للمحور الخلفي ، وبها نظام لـ توجيه عزم الدوران من خلال الكبح، ويتوافر بها مكابح من السيراميك، ويصل طول عجلاتها الي 23 بوصة.

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصري

وتمتلك لوتس إلتير الـ SUV مصابيح نهارية ، ومصابيح رئيسية بتقنية Matrix LED ، وبها شبكة نشطة، وبها منفذ للشحن في الجناح الأمامي ، وحساسات LIDAR، وكاميرات تحل محل المرايات، وبها سقف بانوراما، وبها مواد صلبة من ألياف الكربون .