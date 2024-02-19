كيا سورينتو 2024 تباع بالأوفر برايس الجديد

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة ، بالإضافة الي ان صانع السيارات الكوري يوفر الكثير من الطرازات بمختلف فئاتها داخل سوق السيارات المصري ، لإتاحة الطرازات أمام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم .

مواصفات كيا سورينتو العائلية

- محرك كيا سورينتو موديل 2023 :

مواصفات كيا سورينتو العائلية

تحصل سيارة كيا سورينتو على قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ويصل سعه خزان وقودها الي 67 لتر، تنتج قوة 230 حصان، وبها عزم دران يصل الي 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

- مواصفات كيا سورينتو العائلية :

تمتلك كيا سورينتو موديل 2023 عدد كبير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، دعم القطنية، وسقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، وبها نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وبها ميزة فتح وغلق صندوق الامتعة كهربائيا، وبها أنوار داخلية متعدد الألوان، وتكييف ثنائي المناطق .

مواصفات كيا سورينتو العائلية

بالإضافة الي ان كيا سورينتو موديل 2023 تحتوي علي لوحة عدادات رقمية، وبها ميزة التحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة، وبها قفل مركزي للأبواب ، وزجاج كهربائي، وبها إشارات بالمرايات، ومصابيح متحركة، وبها مخارج عادم مزدوجة، ومصابيح ضباب أمامية، واضاءة نهارية LED .

- أسعار كيا سورينتو موديل 2023 الكوريه :

مواصفات كيا سورينتو العائلية

تتوافر سيارة كيا سورينتو موديل 2023 للبيع بالسوق المصري للسيارات بسعر 3 مليون و 749 ألف جنيه ، بدون زيادات .