عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل Combo الجديدة بعد طرحها بالأسواق

سعر أوبل Combo الخدمية
سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

كشفت شركة أوبل عن اصداراها الجديد أوبل  Combo الجديدة ، وتنتمي Combo لفئة السيارات الخدمية الجديدة بالأسواق ، وتظهر Combo بتصميم عصري وجذاب ، بالإضافة إلي أن سيارة أوبل الجديدة تحتوي علي برامج دفع موسعة .

سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري 

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

رغم الزيادات .. سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

- محرك  أوبل  Combo الجديدة :

سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري 

يمكن لسيارة أوبل  Combo الجديدة ان تقوم بإنتاج قوة تصل الي 74 كيلووات، أي ما يعادل 100 حصان، وترتفع القوة لتصل الي 96 كيلووات/ أي ما يعادل 130 حصان ، بالإضافة الي نسخها الكهربائية التي تحمل اسم Electric، وتخرج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل 330 كم/ساعة .

- مواصفات أوبل  Combo الخدمية :

سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري 

زودت أوبل  Combo الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها، مقدمة باللون الأسود، ومصابيح أمامية جديدة، وشعار لشركة أوبل بمقدمة السيارة، وشاشتين مقاس 10 بوصة، ونظام ملتيميديا محدث ، ونظام لـ دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري 

بالإضافة إلي أن أوبل  Combo الجديدة تحتوي علي مساعد للحفاظ على حارة السير، ومحذر التصادم الأمامي، وتمتلك نظام للتحكم في السرعة، وبها تقنية إضاءة Intelli-Lux LED Matrix،  ونظام مستشعرات للعمل على عدم إبهار حركة المرور القادمة.

- سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري :

سعر أوبل  Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري 

تباع سيارة أوبل  Combo الخدمية الجديدة بمصر  بسعر 20.800 ألف يورو، أي ما يعادل 693 ألف جنيه مصري تقريبًا.

شركة أوبل أوبل Combo الجديدة COMBO السيارات الخدمية الجديدة محرك أوبل Combo الجديدة مواصفات أوبل Combo الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

الأسعار الجديدة لـ سيارات ميتسوبيشي 2024 بمصر

رغم الزيادات .. سيارات جديدة 2024 تحت المليون جنيه

إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي

مواصفات لوتس إلتير الـ SUV بالسوق المصرية .. تعرف عليها

سعر كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس الجديد.. صور

الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة.. متى وكيف؟

سيارة مينى كوبر 2024 تتوافر بمصر بهذا السعر

الفرق بين بيجو 301 وستروين سي إليزيه 2024| بالأسعار

ترشيحاتنا

كيف أصيب 38 طالبا في عرض سيرك بالوادي الجديد وماذا فعلت التعليم؟.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر

3 سيارات إطفاء| النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الموسكي

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل خالفت المواثيق الأممية برفضها الانسحاب من أراضينا

باعتها في وسط البلد | القصة الكاملة لمحاكمة خادمة عابدين

بشري للمصريين من الحكومة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء 2024|وهذه جهات تؤول لها حصيلة الأموال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ