سعر أوبل Combo الجديدة بعد طرحها بالأسواق

كشفت شركة أوبل عن اصداراها الجديد أوبل Combo الجديدة ، وتنتمي Combo لفئة السيارات الخدمية الجديدة بالأسواق ، وتظهر Combo بتصميم عصري وجذاب ، بالإضافة إلي أن سيارة أوبل الجديدة تحتوي علي برامج دفع موسعة .

سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

- محرك أوبل Combo الجديدة :

سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

يمكن لسيارة أوبل Combo الجديدة ان تقوم بإنتاج قوة تصل الي 74 كيلووات، أي ما يعادل 100 حصان، وترتفع القوة لتصل الي 96 كيلووات/ أي ما يعادل 130 حصان ، بالإضافة الي نسخها الكهربائية التي تحمل اسم Electric، وتخرج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل 330 كم/ساعة .

- مواصفات أوبل Combo الخدمية :

سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

زودت أوبل Combo الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها، مقدمة باللون الأسود، ومصابيح أمامية جديدة، وشعار لشركة أوبل بمقدمة السيارة، وشاشتين مقاس 10 بوصة، ونظام ملتيميديا محدث ، ونظام لـ دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

بالإضافة إلي أن أوبل Combo الجديدة تحتوي علي مساعد للحفاظ على حارة السير، ومحذر التصادم الأمامي، وتمتلك نظام للتحكم في السرعة، وبها تقنية إضاءة Intelli-Lux LED Matrix، ونظام مستشعرات للعمل على عدم إبهار حركة المرور القادمة.

- سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري :

سعر أوبل Combo الخدمية الجديدة بالسوق المصري

تباع سيارة أوبل Combo الخدمية الجديدة بمصر بسعر 20.800 ألف يورو، أي ما يعادل 693 ألف جنيه مصري تقريبًا.