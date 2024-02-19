سيارات للطبقة المتوسطة بـ 120 ألف جنيه.. صور

يمتلئ سوق السيارات المصري للمستعمل بالكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بأزمات طاحنة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

- هيونداي اكسيل موديل 1994 :

تحصل سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي اكسيل موديل 1994

تباع سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فورد اسكورت موديل 1998 :

فورد اسكورت موديل 1998 تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

فورد اسكورت موديل 1998

تتوافر سيارة فورد اسكورت موديل 1998 للبيع بسوق المستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

- سوزوكي سويفت موديل 1994 :

تمكنت سوزوكي سويفت موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سوزوكي سويفت موديل 1994

يبلغ سعر سوزوكي سويفت موديل 1994 بسوق المستعمل المصري 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- سكودا فيفوريت موديل 1994 :

تعرض سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 للبيع باللون الأخضر، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت فيفوريت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيفوريت موديل 1994

سعر سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فولفو 240 موديل 1981 :

زودت سيارة فولفو 240 موديل 1981 بمحرك سعه 2000 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فولفو 240 موديل 1981

تأتي سيارة فولفو 240 موديل 1981 بسوق المستعمل المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب السيارة وقوة محركها.