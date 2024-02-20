يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع ، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ويتميز سوق المستعمل المصري بسهولة إعادة بيع سياراته مرة اخري ، ويتم أيضا توافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهولة .

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

- مواصفات تويوتا كورولا السيدان :

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

زودة سيارة تويوتا كورولا موديل 1993 بالعديد من المميزات منها، صداد امامي يحتوي هلي إشارات جانبية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وصداد خلفي بنفس لون السيارة ، وبها شبكة امامية صغيرة يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتمتلك 4 جنوط للكاوتش ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة السيارة ، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها جرائد باللون الأسود تم ثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية .

- محرك تويوتا كورولا موديل 1993 :

سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي

تمكنت تويوتا كورولا السيدان من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

- سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي :

سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية.