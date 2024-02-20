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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

سعر تويوتا كورولا
سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي

يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد غير محدود من السيارات المعروضة للبيع ، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ويتميز سوق المستعمل المصري بسهولة إعادة بيع سياراته مرة اخري ، ويتم أيضا توافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهولة .

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

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- مواصفات تويوتا كورولا السيدان :

بـ 150 ألف جنيه اشتري تويوتا كورولا أوتوماتيك

زودة سيارة تويوتا كورولا موديل 1993 بالعديد من المميزات منها، صداد امامي يحتوي هلي إشارات جانبية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وصداد خلفي بنفس لون السيارة ، وبها شبكة امامية صغيرة يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتمتلك 4 جنوط للكاوتش ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة السيارة ، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها جرائد باللون الأسود تم ثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية .

- محرك تويوتا كورولا موديل 1993 :

سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي

تمكنت تويوتا كورولا السيدان من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

- سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي :

سعر تويوتا كورولا السيدان موديل 1993 بالسوق المحلي

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية.

 

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