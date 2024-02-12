شاهد| تويوتا كورولا كروس 2025 الفيس لفت

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا كورولا كروس موديل 2025 الفيس لفت، وستظهر لأول مرة بـ تايلاند، وتظهر كورولا كروس بـ شبك جديد على شكل "قرص العسل ".

مواصفات تويوتا كورولا كروس الفيس لفت موديل 2025

- مواصفات تويوتا كورولا كروس الفيس لفت :

مواصفات تويوتا كورولا كروس الفيس لفت موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2025 الفيس لفت علي العديد من المميزات الجديدة منها، مصابيح أمامية جديدة، ومصابيح أمامية كريستالية LED ، وصداد أمامي مختلف ، ومرايا جانبية جديدة ، ومصابيح خلفية متجددة ، وتصميم جديد للجنوط .

مواصفات تويوتا كورولا كروس الفيس لفت موديل 2025

تحتوي مقصورة تويوتا كورولا كروس موديل 2025 الفيس لفت عل الكثير من التكنولوجيات منها، سقف بانوراما بدون إطار، ومظلة للسقف البانوراما ، وبها فرامل انتظار إلكترونية، و شاشة عرض معلومات السائق TFT الجديدة مقاس 12.3 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10.1 بوصه، وبها شاحن لاسلكي .

- محرك تويوتا كورولا كروس موديل 2025 الفيس لفت :

مواصفات تويوتا كورولا كروس الفيس لفت موديل 2025

تحصل سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2025 الفيس لفت علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعه 1800 سي سي ، وتحتوي علي منظومة حركة هايبرد ايضاَ سعه 1800 سي سي ، ومقترن بمحرك كهربائي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .