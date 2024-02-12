أسعار أول جراند لاند موديل 2024 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة تشهد زيادات مستمرة عالمياً ، وبالتالي يتأثر سوق السيارات المصري بتلك الزيادات ومن هنا ترتفع أسعار السيارات الجديدة بمصر موديل 2024 ، وذلك يعود الي التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منا، عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- سعه محرك أوبل جراند لاند :
وتنقل قوة أوبل جراند لاند موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وقوتها 163 حصان، وتصل سرعة أوبل جراند لاند القصوى الي 201 كم/ساعة، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .
- وسائل السلامة بـ أوبل جراند لاند :
تمتلك أوبل جراند لاند العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، و ESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني .
- أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري :
الفئة الأولي من أوبل جراند لاند موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 699 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 2 مليون و 349 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 599 ألف جنيه .