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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أول جراند لاند موديل 2024 الجديدة

أسعار أوبل جراند
أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري

أسعار السيارات الجديدة تشهد زيادات مستمرة عالمياً ، وبالتالي يتأثر سوق السيارات المصري بتلك الزيادات ومن هنا ترتفع أسعار السيارات الجديدة بمصر موديل 2024 ، وذلك يعود الي التعثرات التي  شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منا، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري

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- سعه محرك أوبل جراند لاند :

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري

وتنقل قوة  أوبل جراند لاند موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وقوتها 163 حصان، وتصل سرعة  أوبل جراند لاند القصوى الي 201 كم/ساعة، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

- وسائل السلامة بـ  أوبل جراند لاند :

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري

تمتلك أوبل جراند لاند العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، و ESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري :

أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024 خلال الشهر الجاري

الفئة الأولي من أوبل جراند لاند موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 699 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 2 مليون و 349 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 599 ألف جنيه .

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