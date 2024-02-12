سيارات جيلي 2024 تباع بهذه الأسعار بعد الزيادات

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من الطرازات الجديدة موديل 2024 ، وبالتالي يقدم الصانع الصيني عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة بالسوق المصري، وجاءه تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات عالمياً بشكل غير مسبوق .

زيادة أسعار السيارات الجديدة عالمياً يعود الي الأزمات التي مرت بها والتي كان من ضمنها عدم تواجد أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة :

جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

تتسارع جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 174 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر .

- أسعار جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه، بدلا من مليون و 89 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 160 ألف جنيه .

الفئة الثانية من جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 329 ألف جنيه، بدلا من مليون و 164 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 165 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 479 ألف جنيه، بدلا من مليون و 289 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 190 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة سعرها الجديد يصل الي مليون و 519 ألف جنيه، بدلا من مليون و 319 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 200 ألف جنيه .

- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تستمد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 190 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية ، وبها خزا وقود سعه 60 لتر .

أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري :

جيلي اوكافانجو موديل 2024 تباع بسوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد بعد الزيادة يصل الي مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 513 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 86 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة :

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة

عزم دوران جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT .

- أسعار جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الجديدة في مصر بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 864 ألف جنيه، بدلا من 799 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 65 ألف جنيه .