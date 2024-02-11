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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت 2024 تظهر بهذا السعر

أسعار شيفروليه كابتيفا
أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري

أعلنت وكيل سيارات شيفروليه بمصر عن توافر طراز شيفروليه كابتيفا موديل 2024 الفيس ليفت، وتظهر كابتيفا بالعديد من المميزات المتطورة، بالإضافة إلي تصميمها العصري والجذاب ، وتنتمي شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري 

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- محرك شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري 

سعة خزان وقود شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 يصل الي 52 لتر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة تصل إلي 148 حصان، وتخرج عزم دوران يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

- مواصفات شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 :

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت الجديدة بالعديد من المميزات منها، فتحة سقف بانوراما كهربائي، وإضاءة نهارية LED، وإضاءة LED تسلسلية خلفية، ومصابيح LED أوتوماتيك، ومصابيح ضباب أمامية و خلفية، وقضبان سقف كروم، وإشارة LED، ومقابض الأبواب تم صناعتها من الكروم .

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري 

بالإضافة إلي أن شيفروليه تحتوي أيضا علي نظام معلومات وترفيه بـ شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠٫٤ بوصة، وبها نظام صوتي مكون من  ٦ سماعات، و بلوتوث، و AUX ، و USB، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وبها فتحات تكييف خلفية، وبها زر لـ تشغيل و  إيقاف المحرك، وبها مقابض أبواب داخلية من الكروم .

- أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري :

أسعار شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 بالسوق المصري 

الفئة الأولي من سيارة  شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من  شيفروليه كابتيفا الفيس ليفت موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 690 ألف جنيه .

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