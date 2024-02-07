أرخص سيارة عائلية من تويوتا بـ550 ألف جنيه

صانع السيارات الياباني يقدم بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ولك بفضل ما يمر به قطاع صناعة السيارات من أزمات طاحنة والتي كان منها، عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الالكترونية .

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

- مواصفات تويوتا رش موديل 2023 :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

زودت تويوتا رش الجديدة بالعديد من المميزات منها ، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، و USB، وشاشة تعمل باللمس، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ,سبويلر خلفي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية .

- محرك تويوتا رش العائلية الجديدة :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

سعه خزان وقود تويوتا رش العائلية الجديدة موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 103 حصان، ويصل عزم دورانها الي 136 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا رش العائلية الجديدة موديل 2023 :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 520 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 تباع بسعر رسمي يصل الي 550 ألف جنيه .