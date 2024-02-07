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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة عائلية من تويوتا بـ550 ألف جنيه

محرك تويوتا رش العائلية
محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

صانع السيارات الياباني يقدم بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ولك بفضل ما يمر به قطاع صناعة السيارات من أزمات طاحنة والتي كان منها، عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الالكترونية .

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

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- مواصفات تويوتا رش موديل 2023 :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

زودت تويوتا رش الجديدة بالعديد من المميزات منها ، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، و USB، وشاشة تعمل باللمس، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ,سبويلر خلفي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية .

- محرك تويوتا رش العائلية الجديدة :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

سعه خزان وقود تويوتا رش العائلية الجديدة  موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 103 حصان، ويصل عزم دورانها الي 136 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا رش العائلية الجديدة موديل 2023 :

محرك تويوتا رش العائلية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023  تباع بسعر رسمي يصل الي 520 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023  تباع بسعر رسمي يصل الي 550 ألف جنيه .

 

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