عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين e-C3 الكروس أوفر الكهربائية بـ800 ألف جنيه

مواصفات سيتروين
مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر

كشفت شركة سيتروين الفرنسية عن طرازها الجديد سيتروين  e-C3 الكهربائية الصغيرة، وتنتمي e-C3  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

 مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر 

سيارات مستعملة لأصحاب الدخل المتوسط بسعر أقل من 70 ألف جنيه

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه

- محرك سيتروين e-C3 الكهربائية :

 مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر 

تحصل سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي ، ينتج قوة 113 حصان، ويمكن لسيارة سيتروين e-C3 ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 300 كم/ساعة .

- مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر :

 مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر 

زودت سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية بالعديد من المميزات المتطورة منها، جنوط عجلات مقاس 16 بوصه، بالإضافة الي احتوائها علي طاقم مصنوع من معدن خفيف مقاس 17 بوصة، وبها كاميرا ، وبها سقف مطلي بلون متباين .

- سعر سيتروين e-C3 الكهربائية :

تباع سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية الجديدة بسعر 23.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري تقريباً .

 مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر 

والجدير بالذكر ان شركة سيتروين تعمل علي طرح نسخة أصغر من  سيتروين e-C3  بمدى سير يبلغ نحو 200 كم/ساعة ، وستظهر للعلن في عام 2025.

شركة سيتروين سيتروين الفرنسية سيتروين e-C3 سيتروين e-C3 الكهربائية e-C3 الكهربائية الصغيرة السيارات الكروس أوفر الكروس اوفر الرياضية محرك سيتروين e-C3 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

موضوعات متعلقة

سعر هيوج 2024 العائلية بعد الزيادات

بـ160 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بالسوق المحلي

اتعلم إزاي تبيع عربيتك المستعملة بأعلى سعر

سيارات جديدة بالسوق المصري لا تتخطي المليون جنيه

علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات.. تعرف عليها

نيسان إكس تريل تظهر لأول مرة بهذه الأسعار.. وصلت كام؟

أم جى ZS العائلية 2024 تباع بهذا السعر

الفرق بين علبة التروس الأوتوماتيك والـCVT | تفاصيل

ترشيحاتنا

تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

الاحتلال يقتل الفلسطينيين بالمرض.. الأونروا تكشف عن تفشي أوبئة مقلقة في غزة

اليوم.. ختام مناقشات «حقوق المسنين» بـ48 مادة بين إعفاءات ومزايا لمن يتجاوز65 عاما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ