سيتروين e-C3 الكروس أوفر الكهربائية بـ800 ألف جنيه

كشفت شركة سيتروين الفرنسية عن طرازها الجديد سيتروين e-C3 الكهربائية الصغيرة، وتنتمي e-C3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر

- محرك سيتروين e-C3 الكهربائية :

مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر

تحصل سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي ، ينتج قوة 113 حصان، ويمكن لسيارة سيتروين e-C3 ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 300 كم/ساعة .

- مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر :

مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر

زودت سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية بالعديد من المميزات المتطورة منها، جنوط عجلات مقاس 16 بوصه، بالإضافة الي احتوائها علي طاقم مصنوع من معدن خفيف مقاس 17 بوصة، وبها كاميرا ، وبها سقف مطلي بلون متباين .

- سعر سيتروين e-C3 الكهربائية :

تباع سيارة سيتروين e-C3 الكهربائية الجديدة بسعر 23.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري تقريباً .

مواصفات سيتروين e-C3 الكروس أوفر

والجدير بالذكر ان شركة سيتروين تعمل علي طرح نسخة أصغر من سيتروين e-C3 بمدى سير يبلغ نحو 200 كم/ساعة ، وستظهر للعلن في عام 2025.