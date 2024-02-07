سعر هيوج 2024 العائلية بعد الزيادات

أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات تشهد ارتفاعات مستمرة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات الطاحنة.

وأثرت تلك الأزمات على عدم توافر الإصدارات الجديدة من السيارات ، وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة ولك بعدما يتم وضع الأوفر برايس علي السعر الأصلي .

أسعار أيولوس هيوج موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

- محرك أيولوس هيوج موديل 2024 :

أسعار أيولوس هيوج موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

تخرج سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 عزم دوران يصل إلي 540 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها إلي 52 لتر .

- مواصفات أيولوس هيوج موديل 2024 :

أسعار أيولوس هيوج موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

تحتوي أيولوس هيوج موديل 2024 علي الكثير من المميزات الحديثة منها، مثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي، وGPS، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وفتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وريموت كنترول.

- أسعار أيولوس هيوج موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

أسعار أيولوس هيوج موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

تباع سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 بفئة واحدة داخل سوق السيارات المصري يصل سعرها الجديد الي مليون و 695 ألف جنيه، بدلا من مليون و 575 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 120 ألف جنيه.