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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. أشهر سيارات BMW بخصم 70%

لفترة محدودة.. أشهر
لفترة محدودة.. أشهر سيارات BMW بخصم 70%

تعتبر السيارة BMW X5 إحدى أشهر إصدارات الكروس أوفر في أسطول العلامة التجارية البافارية، وتعد إحدى أشهر الاصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، كما شهدت تخفيضا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل الى 70%.

لفترة محدودة.. أشهر سيارات BMW بخصم 70%

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة BMW X5 الفئة الكاملة "2000 سي سي"

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد BMW X5 موديل 2021 نحو 43,577 دولارا.

BMW X5 BMW المغتربين الجمارك المصريين

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