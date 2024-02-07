أسعار أيولوس A30 Shine السيدان بعد زيادات فبراير

الصانع الصيني يطرح عدد كبير من السيارات الجديدة للبيع داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، ومن ضمن هذه السيارات أيولوس دونج فنج A30 شاين وتنتمي A30 Shine لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم .
شهدة أيولوس دونج فنج A30 موديل 2024 خلال هذه الفترة زيادة في مختلف طرازاتها ، وتعود تلك الزيادة الي المشاكل التي واجهة قطاع صناعة السيارات العالمي ، وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- أبعاد أيولوس دونج فنج A30 موديل 2024 :
تأتي سيارة أيولوس دونج فنج A30 داخل سوق السيارات المصري بطول 4670 مم، وعرض 1812 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .
- محرك أيولوس A30 Shine الجديدة :
عزم دوران أيولوس A30 Shine موديل 2024 يصل الي 300 نيوتن/متر، وتخرج قوة 140 حصان، وذلك بفضل أمتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي الي 200 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .
- أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة :
تتوافر سيارة أيولوس A30 Shine موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة كانت تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، وبعدما ارتفع سعرها أصبحت تباع الان بـ مليون و 185 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .