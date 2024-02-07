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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أيولوس A30 Shine السيدان بعد زيادات فبراير

أسعار أيولوس A30
أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة

الصانع الصيني يطرح عدد كبير من السيارات الجديدة للبيع داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، ومن ضمن هذه السيارات أيولوس دونج فنج A30 شاين وتنتمي A30 Shine لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم .

 أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة

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شهدة  أيولوس دونج فنج A30 موديل 2024 خلال هذه الفترة زيادة في مختلف طرازاتها ، وتعود تلك الزيادة الي المشاكل التي واجهة قطاع صناعة السيارات العالمي ، وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- أبعاد  أيولوس دونج فنج A30 موديل 2024 :

 أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة

تأتي سيارة  أيولوس دونج فنج A30 داخل سوق السيارات المصري بطول 4670 مم، وعرض 1812 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- محرك أيولوس A30 Shine الجديدة :

 أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة

عزم دوران أيولوس A30 Shine موديل 2024 يصل الي 300 نيوتن/متر، وتخرج قوة 140 حصان، وذلك بفضل أمتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي الي 200 كم/ساعة ، وتحتاج الي 6 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .

- أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة :

 أسعار أيولوس A30 Shine موديل 2024 الجديدة بعد الزيادة

تتوافر سيارة  أيولوس A30 Shine موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة كانت تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه، وبعدما ارتفع سعرها أصبحت تباع الان بـ مليون و 185 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

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