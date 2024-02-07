اركب سيارة بحالة جيدة بـ300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من الطرازات المعرضة للبيع ، وتم توافر تلك السيارات بعد زيادة الطلب علي سوق المستعمل بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع خلا هذه الفترة ، وجاءه هذه الارتفاعات بسبب الاحداث العالمية التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات الجديدة .
- جيلي امجراند 7 موديل 2016 :
زودت جيلي امجراند 7 موديل 2016 بمحرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ومتصل بمها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .
- أوبل فيكترا موديل 1996 :
تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تعرض سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 للبيع بسوق المستعمل بسعر 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .
- هيونداي فيفا موديل 2009 :
تمكنت هيونداي فيفا موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة هيونداي فيفا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
- رينو لوجان موديل 2012 :
تحصل سيارة رينو لوجان علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وتمكنت لوجان من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .
تأتي رينو لوجان موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وتصميمها الخارجي .
- اسبيرانزا A516 موديل 2011 :
تنتمي اسبيرانزا A516 موديل 2011 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت A516 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال .
اسبيرانزا A516 موديل 2011 تباع بسوق المستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .