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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب سيارة بحالة جيدة بـ300 ألف جنيه

اركب سيارة بحالة
اركب سيارة بحالة جيدة بـ 300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من الطرازات المعرضة للبيع ، وتم توافر تلك السيارات بعد زيادة الطلب علي سوق المستعمل بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع خلا هذه الفترة ، وجاءه هذه الارتفاعات بسبب الاحداث العالمية التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات الجديدة .

في ظل الزيادات.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

- جيلي امجراند 7 موديل 2016 :

زودت جيلي امجراند 7 موديل 2016 بمحرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ومتصل بمها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

جيلي امجراند 7 موديل 2016 

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1996 :

تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل فيكترا موديل 1996

تعرض سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 للبيع بسوق المستعمل بسعر 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

- هيونداي فيفا موديل 2009 :

تمكنت هيونداي فيفا موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيفا موديل 2009 

تتوافر سيارة هيونداي فيفا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- رينو لوجان موديل 2012 :

تحصل سيارة رينو لوجان علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وتمكنت لوجان من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

 رينو لوجان موديل 2012 

تأتي رينو لوجان موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وتصميمها الخارجي .

- اسبيرانزا A516 موديل 2011 :

تنتمي اسبيرانزا A516 موديل 2011 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت A516  من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال .

اسبيرانزا A516 موديل 2011 

اسبيرانزا A516 موديل 2011  تباع بسوق المستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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