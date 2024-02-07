اركب سيارة بحالة جيدة بـ300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من الطرازات المعرضة للبيع ، وتم توافر تلك السيارات بعد زيادة الطلب علي سوق المستعمل بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع خلا هذه الفترة ، وجاءه هذه الارتفاعات بسبب الاحداث العالمية التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات الجديدة .

- جيلي امجراند 7 موديل 2016 :

زودت جيلي امجراند 7 موديل 2016 بمحرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ومتصل بمها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

جيلي امجراند 7 موديل 2016

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- أوبل فيكترا موديل 1996 :

تنقل قوة سيارة أوبل فيكترا من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل فيكترا موديل 1996

تعرض سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 للبيع بسوق المستعمل بسعر 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة .

- هيونداي فيفا موديل 2009 :

تمكنت هيونداي فيفا موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيفا موديل 2009

تتوافر سيارة هيونداي فيفا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- رينو لوجان موديل 2012 :

تحصل سيارة رينو لوجان علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وتمكنت لوجان من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو لوجان موديل 2012

تأتي رينو لوجان موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وتصميمها الخارجي .

- اسبيرانزا A516 موديل 2011 :

تنتمي اسبيرانزا A516 موديل 2011 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت A516 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال .

اسبيرانزا A516 موديل 2011

اسبيرانزا A516 موديل 2011 تباع بسوق المستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .