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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس eSprinter تظهر بتلك الأسعار

أسعار مرسيدس eSprinter
أسعار مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس eSprinter  الكهربائية، وتنتمي eSprinter   لفئة السيارات الخدمية ، ولكنها تظهر حالياً بتصميم عصري وحديث.

أسعار مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة 

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- محرك مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة :

تحصل سيارة مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان ، وترتفع قوتها لتصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان .

تصل سرعة مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة القصوى الي 90 كم/ساعة ، وترتفع لتصل الي 120 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 56 كيلووات/ساعة .

أسعار مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة 

يمكن لسيارة مرسيدس eSprinter  الكهربائية ان تقوم بقطع مدى سير يصل إلى 220 كم/ساعة، وبها بطارية أكبر يصل سعتها الي 81 كيلووات/ ساعة ، يمكنها ان تجعل السيارة تسير مسافة تصل إلى 310 كم/ساعة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري ، وتمتلك أيضاَ بطارية سعة 113 كيلووات/ساعة ، وبالتال يمكنها قطع مدي سير يصل إلى 440 كم/ساعة .

- أسعار مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة :

أسعار مرسيدس eSprinter  الكهربائية الجديدة 

تباع سيارة مرسيدس eSprinter  الكهربائية بسعة 71.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 352 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

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