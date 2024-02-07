مرسيدس eSprinter تظهر بتلك الأسعار

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس eSprinter الكهربائية، وتنتمي eSprinter لفئة السيارات الخدمية ، ولكنها تظهر حالياً بتصميم عصري وحديث.

أسعار مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة

- محرك مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة :

تحصل سيارة مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان ، وترتفع قوتها لتصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان .

تصل سرعة مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة القصوى الي 90 كم/ساعة ، وترتفع لتصل الي 120 كم/ساعة ، وبها بطارية سعه 56 كيلووات/ساعة .

أسعار مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة

يمكن لسيارة مرسيدس eSprinter الكهربائية ان تقوم بقطع مدى سير يصل إلى 220 كم/ساعة، وبها بطارية أكبر يصل سعتها الي 81 كيلووات/ ساعة ، يمكنها ان تجعل السيارة تسير مسافة تصل إلى 310 كم/ساعة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري ، وتمتلك أيضاَ بطارية سعة 113 كيلووات/ساعة ، وبالتال يمكنها قطع مدي سير يصل إلى 440 كم/ساعة .

- أسعار مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة :

أسعار مرسيدس eSprinter الكهربائية الجديدة

تباع سيارة مرسيدس eSprinter الكهربائية بسعة 71.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 352 ألف جنيه مصري تقريباً .