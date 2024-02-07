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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات سيدان تحت 600 ألف جنيه خلال 2024

سيارات سيدان تحت
سيارات سيدان تحت 600 ألف جنيه خلال 2024

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة المتوافرة للبيع ، وجاءه تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وشهدة السيارات تلك الارتفاعات بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

ارتفاع أسعار سيارات ميني 2024 بالسوق المصري

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه

1- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

شيرى اريزو 5 موديل 2023

عزم دوران  شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 114 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية .

تباع سيارة  شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 540 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

شيفروليه أوبترا موديل 2023 

قوة شيفروليه أوبترا تصل الي 110 حصان، وزودة بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بـ ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 146 نيوتن/متر، وتصل سرعة أوبترا القصوى الي 170 كم/ساعة .

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .

3- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

سرعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023  القصوى تصل الي 185 كم/ساعة، وبها قوة 125 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر .

يبلغ سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023  داخل سوق السيارات المصري 565 ألف جنيه ، بدون زيادات .

4- نيسان سنترا موديل 2023 :

نيسان سنترا موديل 2023

قوة نيسان سنترا  تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2023 بالسوق المصري بسعر رسمي يصل الي 581 ألف جنيه .

5- ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 :

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تمتلك  ميتسوبيشي اتراج موديل 2023  محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وقوة 76 حصان .

تتواجد سيارة  ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بالسوق المصري بسعر 610 ألف جنيه، بدون زيادات .

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