سيارات سيدان تحت 600 ألف جنيه خلال 2024

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة المتوافرة للبيع ، وجاءه تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وشهدة السيارات تلك الارتفاعات بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

1- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

شيرى اريزو 5 موديل 2023

عزم دوران شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 114 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية .

تباع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 540 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

شيفروليه أوبترا موديل 2023

قوة شيفروليه أوبترا تصل الي 110 حصان، وزودة بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بـ ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 146 نيوتن/متر، وتصل سرعة أوبترا القصوى الي 170 كم/ساعة .

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 541 ألف جنيه ، بدون زيادات .

3- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

سرعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 القصوى تصل الي 185 كم/ساعة، وبها قوة 125 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر .

يبلغ سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 565 ألف جنيه ، بدون زيادات .

4- نيسان سنترا موديل 2023 :

نيسان سنترا موديل 2023

قوة نيسان سنترا تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2023 بالسوق المصري بسعر رسمي يصل الي 581 ألف جنيه .

5- ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 :

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تمتلك ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 محرك سعه 1200 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وقوة 76 حصان .

تتواجد سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بالسوق المصري بسعر 610 ألف جنيه، بدون زيادات .