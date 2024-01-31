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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه

صدى البلد

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه.

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شيفروليه أوبترا موديل 2007

شيفروليه أوبترا موديل 2007

تحصل السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 107 أحصنة، وعزما اقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 300 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2019

لادا جرانتا موديل 2019

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل 270 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

جاءت السيارة رينو ميجان موديل 2005 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 280 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

جاءت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا لادا جرانتا رينو ميجان سكودا اوكتافيا A4 شيفروليه أفيو

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