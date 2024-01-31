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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بربع الثمن.. اشتر سكودا كاروك بدون جمارك

سكودا كاروك
سكودا كاروك

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات الجديدة، أبرزها سكودا كاروك موديل 2023، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضا يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج ضمن مباردة المغتربين.

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سكودا كاروك

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا كاروك

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاروك بمحرك سعة 2000 سي سي بخصم 70%

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاروك موديل 2023 نحو 17.434 دولارا "الفئة الكاملة".

سكودا كاروك جمارك مباردة المغتربين الوديعة الدولارية 2000 سي سي سكودا كاروك موديل 2023 مجلس الوزراء

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