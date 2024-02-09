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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ شيفروليه الدبابة 2024 .. اعرف بكام

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 2024 

ارتفعت من جديد أسعار السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024، وذلك عن جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية و قدرها 157 ألف جنيه للفئة الأولى، و156.500 ألف جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما ارتفعت أسعار الفئة الرابعة والخامسة بقيمة قدرها 170 ألف و500 جنيه.

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 شيفروليه الدبابة موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد الزيادات الرسمية الجديدة 

 شيفروليه الدبابة موديل 2024 

أبرز مواصفات السيارة شيفروليه الدبابة 

 

تضم السيارة شيفروليه الدبابة 2024 ناقل حركة أوتوماتيك 5 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 79 حصانا، و176 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود بعض التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام صوتي ترفيهي.

 شيفروليه الدبابة موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر

 

الفئة الأولى شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 941 ألف جنيه بدلاً من 784,000 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 943,500 جنيه بدلاً من 786,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 958,500 جنيه بدلاً من 801,000 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 1,022,000 جنيه  بدلاً من 851,500 جنيه بدلاً من 774 ألف جنيه.

الفئة الخامسة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 1,037,000 جنيه بدلاً من 866,500 جنيه.

 شيفروليه الدبابة موديل 2024 
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