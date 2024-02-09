أسعار جديدة لـ شيفروليه الدبابة 2024 .. اعرف بكام

ارتفعت من جديد أسعار السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024، وذلك عن جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية و قدرها 157 ألف جنيه للفئة الأولى، و156.500 ألف جنيه للفئة الثانية والثالثة، بينما ارتفعت أسعار الفئة الرابعة والخامسة بقيمة قدرها 170 ألف و500 جنيه.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد الزيادات الرسمية الجديدة

شيفروليه الدبابة موديل 2024

أبرز مواصفات السيارة شيفروليه الدبابة

تضم السيارة شيفروليه الدبابة 2024 ناقل حركة أوتوماتيك 5 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 79 حصانا، و176 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود بعض التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام صوتي ترفيهي.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 941 ألف جنيه بدلاً من 784,000 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 943,500 جنيه بدلاً من 786,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 958,500 جنيه بدلاً من 801,000 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 1,022,000 جنيه بدلاً من 851,500 جنيه بدلاً من 774 ألف جنيه.

الفئة الخامسة شيفروليه الدبابة 2024 بسعر 1,037,000 جنيه بدلاً من 866,500 جنيه.