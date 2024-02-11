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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي أتوس أوتوماتيك بـ 280 ألف جنيه

سعر هيونداي أتوس
سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات ، وتواجدت تلك الطرازات بعد ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي زاد الاقبال على سوق السيارات المستعمل ، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل يتميز بسهولة بيع السيارات مرة أخري ، وتتوافر قطع غيارها بسهولة .

 سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري

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من ضمن السيارات المعروضة للبيع بسوق المستعمل المصري هيونداي أتوس موديل 2008 ، وتنتمي أتوس لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية صغيرة الحجم .

- محرك هيونداي أتوس موديل 2008 :

 سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري

تمتلك هيونداي أتوس موديل 2008 محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت أتوس من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

- مواصفات أتوس موديل 2008 الهاتشباك :

زودت سيارة هيونداي أتوس الهاتشباك بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية باللون الأسود لإظهار الشكل الجمالي للسيارة وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود .

 سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري

بالإضافة إلي أن هيونداي أتوس تحتوي علي صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وبها إشارات امامية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري :

 سعر هيونداي أتوس موديل 2008 بسوق المستعمل المصري

تباع سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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