غير متوقع .. إم جي 5 الجديدة 2024 تكسرت حاجز المليون جنيه

سوق السيارات المصرية تضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافر تلك السيارات بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بمختلف أسواق العالم ، وذلك يرجع إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة إلى عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

إم جي 5 موديل 2024 الصينية من ضمن السيارات التي شهده زيادات سعرية غير متوقعة ، وتنتمي إم جي 5 لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ إم جي 5 موديل 2024 الصينية :

أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

زوّدت سيارة إم جي 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، قفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة ، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، و ESP ، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك إم جي 5 موديل 2024 السيدان :

أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

عزم دوران إم جي 5 موديل 2024 الصينية الجديدة يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة من فئة CVT أوتوماتيك، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعة إم جي 5 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار إم جي 5 موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري :

الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون جنيه، بدلًا من 869 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 130 ألف جنيه .

أسعار سيارة إم جي 5 موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

الفئة الثانية من سيارة إم جي 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 100 ألف جنيه، بدلا من 949 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .