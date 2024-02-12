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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 350 ألف جنيه ..5 سيارات في ظل الزيادات للبيع

بـ 350 ألف جنيه ..5
بـ 350 ألف جنيه ..5 سيارات في ظل الزيادات للبيع

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من السيارات المستعملة ، وتم توافر تلك السيارات المستعملة بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع دايهاتسو تيريوس، وفيات بونتر، وكيا بيكانتو، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها مرة اخري ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

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- كيا بيكانتو موديل 2008 :

زودت سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت بيكانتو من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

 كيا بيكانتو موديل 2008

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 في سوق المستعمل يصل الي 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فيات بونتو موديل 2012 :

تمتلك فيات بونتو موديل 2012 محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فيات بونتو من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، بها رخصة سارية لمدة 3 سنوات  .

 فيات بونتو موديل 2012

تتوافر سيارة فيات بونتو موديل 2012 في سوق المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويتغير السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- هيونداي فيرنا موديل 2004 :

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 بسوق المستعمل باللون الفضي، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي فيرنا موديل 2004 

يبلغ سعر هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك وهيكل السيارة .

- دايهاتسو تيريوس موديل 2000 :

تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقطعت مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

دايهاتسو تيريوس موديل 2000 


تتواجد دايهاتسو تيريوس موديل 2000 في سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة الميكانيكية .

- دايو نوبيرا موديل 2001 :

تباع دايو نوبيرا موديل 2001 باللون الأبيض، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وقطعت مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

دايو نوبيرا موديل 2001


دايو نوبيرا موديل 2001 تتواجد بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وقوة هيكلها الخارجي .

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