بـ 350 ألف جنيه ..5 سيارات في ظل الزيادات للبيع

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من السيارات المستعملة ، وتم توافر تلك السيارات المستعملة بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع دايهاتسو تيريوس، وفيات بونتر، وكيا بيكانتو، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها مرة اخري ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة .

- كيا بيكانتو موديل 2008 :

زودت سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت بيكانتو من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

كيا بيكانتو موديل 2008

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 في سوق المستعمل يصل الي 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فيات بونتو موديل 2012 :

تمتلك فيات بونتو موديل 2012 محرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فيات بونتو من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، بها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

فيات بونتو موديل 2012

تتوافر سيارة فيات بونتو موديل 2012 في سوق المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويتغير السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- هيونداي فيرنا موديل 2004 :

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 بسوق المستعمل باللون الفضي، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي فيرنا موديل 2004

يبلغ سعر هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك وهيكل السيارة .

- دايهاتسو تيريوس موديل 2000 :

تحصل سيارة دايهاتسو تيريوس علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقطعت مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

دايهاتسو تيريوس موديل 2000



تتواجد دايهاتسو تيريوس موديل 2000 في سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة الميكانيكية .

- دايو نوبيرا موديل 2001 :

تباع دايو نوبيرا موديل 2001 باللون الأبيض، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وقطعت مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

دايو نوبيرا موديل 2001



دايو نوبيرا موديل 2001 تتواجد بسوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة وقوة هيكلها الخارجي .