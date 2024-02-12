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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر مازدا 626 بـ40 ألف جنيه

سعر مازدا 626 موديل
سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري

سوق السيارات المصري للمستعمل يحتوي علي باقة مميزة من إصدارات السيارات التي تعرض للبيع بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024، حيث لجأ المواطنين المصريين لـ سوق السيارات المستعمل لما يتوافر به من مميزات من ضمنها ، سهولة إعادة بيع السيارة مرة اخري ، ويمكن أيضا تواجد قطع غيار السيارات بسهولة .

سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري

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- مواصفات مازدا 626 السيدان بمصر :

سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري

زودت سيارة مازدا 626 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، وشبكة امامية عريضة تحتوي علي شعار مازدا بجنب الشبكة ، وبها صداد امامي وخلفي باللون الأسود، وبها مرايات جانبية من النيكل كروم ، ومقابض أبواب أيضا تم صناعتها من النيكل كروم، بها اضاءة خلفية  .

- محرك مازدا 626 موديل 1982 :

سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري

تحصل سيارة مازدا 626 موديل 1982 علي قوتها من محرك سعه 1800 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري :

سعر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات خلال الشهر الجاري

تباع سيارة مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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