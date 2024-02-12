كيف تتعرف على تلف حساس السرعة بالسيارة ؟

حساس السرعة يعمل على قياس سرعة حركة السيارة ويقوم بتحويلها إلى إشارة كهربائية تستخدمها باقي أنظمة التحكم في السيارة، وبالتالي يمكن التعرف علي تلفه حساس السرعة عن طريق فحص كمبيوتر السيارة ، بالإضافة الي ان حساس السرعة يعمل علي قياس عدد دورات العجلة المسننة المثبتة على محور داخل ناقل الحركة والتي تتصل بالعجلات ومجموعة من الحساسات والمستشعرات.

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

ويساهم حساس السرعة في ضبط عمل نظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني بالسيارة ، ونظام التحكم في السرعة.

- كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة :

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

1- اضاءة لمبة الأعطال بـ لوحة السيارة :

عند تلف حساس السرعة بالسيارة يتم اضاءة لمبة Check Engine المتواجدة بـ تبلوه السيارة ، وبالتالي يجب الهاب الي فني متخصص لمعرفة سبب اضاءة لمبة Check Engine .

2- قراءات العداد تكون خاطئة :

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

تلف حساس السرعة يؤثر علي حقيقة قراءة عداد السرعة وبالتالي تصبح غير دقيقة وعشوائية .

3- توقف نظام مثبت السرعة :

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

حساس السرعة يؤدي الي إرسال البيانات التي يحتاجها مثبت السرعة إلى كمبيوتر السيارة، وعندما لا يحدث ذلك سوف يتوقف نظام مثبت السرعة عن العمل لعدم تلقيه أي بيانات، وذلك يحدث نتيجة تلف حساس السرعة .

4- تأخر غيارات السيارة :

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

مجموعة نقل الحركة تعمل بناء علي توقيت خاص لكل غيار، وذلك يحدث بمساعدة الإشارات الواردة من حساس السرعة، وإذا تلف حساس السرعة في السيارة لن يتمكن ناقل الحركة من القيام بوظيفته.

5- توقف عمل الكلتش :

كيفية التعرف علي تلف حساس السرعة بالسيارة

الكلتش أحد اهم أجزاء ناقل الحركة ويتم توصيلة بالمستشعرات ، وبالتالي عند تلف حساس السرعة فلن يتمكن ناقل الحركة من تعشيق الكلتش وتكوين الرابط المطلوب بين المحرك وناقل الحركة، وذلك يؤدي إلى انزلاق السيارة وزيادة نسبة استهلاك الوقود ، بجانب ارتفاع حرارة ناقل الحركة.