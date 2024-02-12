سعر MG ZS موديل 2024 في مصر بالأوفر برايس الجديد

يشهد سوق السيارات العالمي للسيارات حالة من عدم الاستقرار ، وذلك يعود الي المشاكل التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي، وبناء علي ذلك تقلصت اعداد السيارة الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الأصلي " أوفر برايس"، ومن ضمن الأزمات التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات العالمي ، عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

- مواصفات ام جى ZS الـ SUV الجديدة :

أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

تمتلك ام جى ZS الجديدة العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وUSB، وبلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، و مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وGPS ، ومثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

- محرك ام جى ZS العائلية مويل 2024 :

أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

تستهلك ام جى ZS موديل 2024 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 119 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري :

أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد زيادات شهر فبراير الجاري

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه، بدلا من 989 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 160 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS يصل سعرها الجديد الي مليون و 175 ألف جنيه، بدلا من مليون و 9 ألاف جنيه، بزيادة تصل الي 165 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 200 ألف جنيه، بدلا من مليون و 29 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 170 ألف جنيه .