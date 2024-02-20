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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل موكا 2024 بالسوق المصري

سعر اوبل موكا 2024
سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر حاليا بالسوق المصري  اوبل موكا موديل 2024 ، وتنتمي موكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سيارة أوبل الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .

سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

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- وسائل الأمان بـ  اوبل موكا الجديدة :

سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة اوبل موكا العائلية الجديدة بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أبعاد  اوبل موكا موديل 2024 :

سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

تأتي سيارة  اوبل موكا الجديدة بالسوق المصري بطول 4151 مم، وعرض 1791 مم، وارتفاع 1534 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2557 مم .

- محرك اوبل موكا الـ SUV  الجديدة :

سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

سرعة  اوبل موكا موديل 2024 القصوى تصل الي 200 كم/ساعة، وبها قوة 130 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار اوبل موكا موديل 2024 بالسوق المحلي :

سعر اوبل موكا 2024 بالسوق المصري

اوبل موكا موديل 2024 تتوافر بـ السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه .

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