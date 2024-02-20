سعر أوبل موكا 2024 بالسوق المصري

ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر حاليا بالسوق المصري اوبل موكا موديل 2024 ، وتنتمي موكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سيارة أوبل الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .
- وسائل الأمان بـ اوبل موكا الجديدة :
زودت سيارة اوبل موكا العائلية الجديدة بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .
- أبعاد اوبل موكا موديل 2024 :
تأتي سيارة اوبل موكا الجديدة بالسوق المصري بطول 4151 مم، وعرض 1791 مم، وارتفاع 1534 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2557 مم .
- محرك اوبل موكا الـ SUV الجديدة :
سرعة اوبل موكا موديل 2024 القصوى تصل الي 200 كم/ساعة، وبها قوة 130 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- أسعار اوبل موكا موديل 2024 بالسوق المحلي :
اوبل موكا موديل 2024 تتوافر بـ السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه .