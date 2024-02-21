كشفت شركة فورد الأمريكية عن طرازها الجديد فورد إكسبلورر موديل 2025، وتنتمي إكسبلورر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

فورد إكسبلورر 2025 تظهر رسميًا بالأسواق

- أبعاد فورد إكسبلورر موديل 2025 :

فورد إكسبلورر 2025 تظهر رسميًا بالأسواق

تتوافر سيارة فورد إكسبلورر موديل 2025 بالأسواق بطول 50474 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1768 مم .

- محرك فورد إكسبلورر موديل 2025 :

تحصل سيارة فورد إكسبلورر موديل 2025 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2300 سي سي ، وتخرج قوة 221 كيلووات، أي ما يعادل 300 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 420 نيوتن/متر .

فورد إكسبلورر 2025 تظهر رسميًا بالأسواق

وبمها محرك اخر مكون من 6 سلندر ، سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة 294 كيلووات، أي ما يعادل 400 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 563 نيوتن/متر .

- مواصفات فورد إكسبلورر موديل 2025 :

فورد إكسبلورر 2025 تظهر رسميًا بالأسواق

تمتلك فورد إكسبلورر موديل 2025 العديد من المميزات منها شاشة مقاس 13.2 بوصة، وبها تعديلات تصميمية على الكونسول الوسطي ، وبها نظام Ford Digital Experience يعمل علي دعم أنظمة المساعد الصوتي مثل جوجل Assistant، ويسهل عملية تثبيت التطبيقات والتحكم بها عبر الهواتف الذكية، ويمكن للسيارة عند التوقف ان تقوم ببث مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت.