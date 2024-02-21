عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوبارو كروس تريك وفورستر بعد طرحهم بمصر

أسعار سوبارو كروس
أسعار سوبارو كروس تريك وفورستر بعد طرحهم بمصر

طرحت العديد من السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصل على سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات سوبارو كروس تريك، و سوربارو فورستر، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه

سيارات للطبقة المتوسطة بـ 120 ألف جنيه.. صور

1 - محرك سوبارو كروس تريك :

محرك سوبارو كروس تريك

تحصل سيارة سوبارو كروس تريك علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وبها قوة 156 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.5 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر .

- أبعاد سوبارو كروس تريك :

تأتي سيارة سوبارو كروس تريك داخل سوق السيارات المصري بطول 4480 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1600 .

- سعر سوبارو كروس تريك :

محرك سوبارو كروس تريك

تتوافر سيارة سوبارو كروس تريك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 490 ألف جنيه .

2- محرك سوبارو فورستر :

محرك سوبارو فورستر

عزم دوران سيارة سوبارو فورستر يصل الي 196 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .

- أبعاد سوبارو فورستر :

تتوافر سيارة سوبارو فورستر داخل سوق السيارات المصري بطول 4640 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1730 مم .

- سعر سوبارو فورستر  :

محرك سوبارو فورستر

تعرض سيارة سوبارو فورستر الجديدة للبيع بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 690 ألف جنيه .

السيارات الجديدة سوق السيارات المصرى سوبارو كروس تريك سوربارو فورستر السيارات الـ SUV الرياضية أبعاد سوبارو كروس تريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن راتب كيروش

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه | صور

أبرز 5 سيارات عائلية 2024 في مصر دون زيادات بالأسعار

إرشادات للتخلص من رائحة العادم داخل السيارة

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بدون زيادات.. صور

شاهد| تويوتا هايلكس تشامب النقل الجديدة

خطوات بسيطة للحصول على أفضل إضاءة للسيارة

جيتور اكس 90 بلس 2024 تباع بهذه الأسعار

سعر أوبل موكا 2024 بالسوق المصري

ترشيحاتنا

إعلام عبري يكشف اغتيال الاحتلال مسئولا إيرانيا في وسط دمشق.. تفاصيل

نائبة تتقدم باقتراح برغبة لزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين.. تفاصيل

تمنعهم من الوصول لحساباتهم.. سر رسالة من واتساب تثير غضب الملايين

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

بعد الفيتو.. أبوالغيط: المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز شللها

هشام آمنة: تنفيذ 210 آلاف مشروع بقروض 28 مليار جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ