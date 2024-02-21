أسعار سوبارو كروس تريك وفورستر بعد طرحهم بمصر

طرحت العديد من السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصل على سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات سوبارو كروس تريك، و سوربارو فورستر، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

1 - محرك سوبارو كروس تريك :

محرك سوبارو كروس تريك

تحصل سيارة سوبارو كروس تريك علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وبها قوة 156 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.5 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 196 نيوتن/متر .

- أبعاد سوبارو كروس تريك :

تأتي سيارة سوبارو كروس تريك داخل سوق السيارات المصري بطول 4480 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1600 .

- سعر سوبارو كروس تريك :

محرك سوبارو كروس تريك

تتوافر سيارة سوبارو كروس تريك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 490 ألف جنيه .

2- محرك سوبارو فورستر :

محرك سوبارو فورستر

عزم دوران سيارة سوبارو فورستر يصل الي 196 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 63 لتر، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .

- أبعاد سوبارو فورستر :

تتوافر سيارة سوبارو فورستر داخل سوق السيارات المصري بطول 4640 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1730 مم .

- سعر سوبارو فورستر :

محرك سوبارو فورستر

تعرض سيارة سوبارو فورستر الجديدة للبيع بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 690 ألف جنيه .